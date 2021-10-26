В Петербурге реконструировали фонтан на площади перед Российской национальной библиотекой

В Петербурге завершили масштабную реконструкцию фонтана у РНБ. Фото: "Водоканал"

«Водоканал» реконструировал фонтан на площади перед Российской национальной библиотекой в Петербурге. На работы ушло почти три месяца. В 2010-м году предприятие получило комплекс в аварийном состоянии. В частности, в фонтане попросту не было инженерной системы, которая позволяла бы организовать подачу воды. Теперь же сооружение заиграло новыми красками – в прямом смысле, там появилась даже подсветка.

- Фонтан получил масштабное преображение. Специалисты предприятия разработали уникальная концепция внешнего вида и водной картины фонтана, которая при этом не нарушила сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте, - отмечают в пресс-службе «Водоканала».

Добавим, что обновленный фонтан состоит из шести чаш и 189 насадок. Сооружение отделали серым гранитом, оно надежно гидроизолировано. Официальный запуск фонтана состоится к лету 2022 года.