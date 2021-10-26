Петербуржцы подняли на ноги истощенную 400-килограммовую лощадь, выкупленную у цыган

В Петербурге всем миром спасают истощенную лошадь, выкупленную у цыган. Фото: vk.com/koshkispas

Волонтеры «Кошкиспаса» и десяток их коллег сумели поднять на ноги истощенную 400-килограммовую лошадь в Московском районе Петербурга. Новые хозяева кобылы рассказали, что на днях выкупили ее у цыган. У лошади виднелись ребра, она явно недоедала в последний месяц. К сожалению, животное совсем обессилило и упало в новом доме. Долгое нахождение в лежачем положении для лошади в таком состоянии смертельно опасно, поэтому ее принялись поднимать всем миром.

Лошадь поднимали почти 20 человек, в это время за состоянием животного следил ветеринар. Фото: vk.com/koshkispas / vk.com/katyakoda

- На срочную рассылку тут же стали откликаться спасатели с разных частей города. Прибывающие просачивались в крохотную конюшню, чтобы влиться в подготовительный процесс. Веревки, блоки, карабины, стропы, лестница, еще стропы, и еще блоки... – рассказывают волонтеры «Кошкиспаса» в своей группе во «Вконтакте».

В итоге около 20 человек сумели поднять лошадку, в том числе с помощью машины с лебедкой. На место прибыл и ветеринар, чтобы следить за состоянием лошади. Теперь за здоровье «Белоснежки» возьмутся основательно.