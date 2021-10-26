Беглов попросил жителей Петербурга прививаться во время нерабочих дней

Беглов объяснил цель введения нерабочих дней в Петербурге и в стране. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил цель введения нерабочих дней в городе да и во всей стране. Как рассказал градоначальник в телеэфире «России-24», с 30 октября по 7 ноября власти дают возможность населению привиться от коронавируса. По словам губернатора, «каникулы» уж точно не следует тратить на походы в магазины и рестораны. Тем более в Северной столице введут локдаун на время нерабочих дней. Попасть можно будет только в жизненно необходимые места вроде аптек и продовольственных магазинов, исключение – музеи по QR-кодам.

- Мы даем возможность людям в нерабочие дни пойти не в рестораны или в магазины, а на прививочный пункт, провести свободное время с пользой для здоровья своего, своей семьи, - сообщил Александр Беглов.

Добавим, что Смольный рассчитывает увеличить вдвое нынешние темпы вакцинации от COVID-19 – с 20 тысяч инъекций в сутки до 40.