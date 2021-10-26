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Происшествия26 октября 2021 23:24

Бастрыкин поручил проверить картину художника из Петербурга на предмет оскорбления ветеранов

Центральный аппарат Следкома взял историю под контроль
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следком заинтересовался картиной художника из Петербурга, оскорбившей ряд общественников.

Следком заинтересовался картиной художника из Петербурга, оскорбившей ряд общественников.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава СК Александра Бастрыкин поручил провести проверку картины художника из Петербурга Кирилла Миллера после того, как некоторые общественники оскорбились ее содержанием. Полотно называется «Живые и мертвые». На изображении толпа людей несет в руках таблички с фотографиями зомби. Аудитория ассоциировала картину с «Бессмертным полком», некоторые посчитали работу издевательством, оскорбляющим ветеранов Великой Отечественной войны.

Теперь к художнику будут вопросы не только у журналистов и активистов, но и у следователей.

- Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. организовать проверку и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях, - отмечается на сайте СК РФ.

К слову, ход проверки поставили на контроль в Центральный аппарат Следкома.