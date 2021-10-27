В Петербурге отреставрируют фасад Дома Яковлевых за 21 млн рублей

Фасад Дома Яковлевых отреставрируют за год в Петербурге. Фото: СПбГУ

В Санкт-Петербурге отреставрируют фасад Дома Яковлевых на набережной Макарова. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заказчика ищет СПбГУ. В историческом здании находится Высшая школа менеджмента вуза. На грядущую реставрацию вуз выделяет 20,8 млн рублей. Заявки принимают до 24 ноября 2021 года. Здание объекта культурного наследия приведут в порядок до 14 ноября 2022 года.

- Необходимо восстановить утраченные бучардированные гранитные плиты, очистить гранитный цоколь от загрязнений. Сварные металлические ворота заложенного проезда заменяются на деревянные ворота по аналогии с воротами главного фасада. Оконные решетки демонтируются, - сообщается в пояснительной записке к конкурсной документации.