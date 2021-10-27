Петербуржец тайком повесил свой портрет в военной галерее Эрмитажа

Житель Петербурга тайком повесил свой потрет в Эрмитаже. Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржец Кирилл тайком повесил свой портрет возле военной галереи Эрмитажа. Об этом мужчина рассказал в своем Instagram. По словам Кирилла, он вынашивал эту идею давно. Судя по фотографиям в публикации, посетители государственного музея останавливались возле портрета и вглядывались в инсталляцию. Не исключено, что кто-то и вовсе принял изображение за реальный экспонат.

- Теперь мой скромный портрет находится на своем месте! И вновь, как в кино, пространство замирает, и я ощущаю ту самую квинтэссенцию жизни, - пишет Кирилл.

Посетители музея останавливались возле портрета молодого человека. Возможно, кто-то принял это за реальный экспонат. Фото: instagram.com/smorodin.kir

Мужчина добавляет, что недавно он совершил кругосветное путешествие. После этого перформанс в Эрмитаже стал самым авантюрным поступком, который он совершил. Эрмитаж данную ситуацию пока никак не прокомментировал. Известно, что смотрительницы музея уже убрали портрет.