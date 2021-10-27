Движение транспорта по проспекту Стачек ограничат по 9 декабря в Петербурге

В Петербурге ограничат движение авто по проспекту Стачек с 28 октября по 9 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта по проспекту Стачек с 28 октября по 9 декабря 2021 года. Речь исключительно об участке между Оборонной улицей и проездом к Горбольнице №14 имени Володарского, где будут прокладывать водопровод. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. Но это еще не все работы «Водоканала» на проспекте.

- Также с 20 ноября по 9 декабря ограничивается движение транспорта по улице Швецова у проспекта Стачек. Маршрут объезда следующий: Лермонтовский пр. - ул. Маршала Говорова - ул. Трефолева - пр. Стачек, - передает пресс-служба ГАТИ.

Добавим, что почти на год в городе ограничат движение авто по проспекту Римского-Корсакова на участке от Дровяного переулка до Английского проспекта, а также по самому Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до проспекта Римского-Корсакова. На месте разместят пешеходную галерею на время реставрационных работ, которые закончатся до 30 сентября 2022 года.