Последние новости в Санкт-Петербурге на 27 октября 2021 года: Прогнозы по коллективному иммунитету и рост цен на тарифы по ЗСД

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 27 октября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 27 октября 2021 года. С 10 ноября на ЗСД вырастут в цене тарифы на проезд. И да, больше денег придется платить владельцам транспондеров. Примечательно, что стоимость проезда повышается по всем участкам, за исключением отрезка между Богатырским проспектом и набережной Макарова. Наличными, напомним, платить чуть ли не в два раза больше.

«КП-Петербург» подсчитала, что город достигнет показателя коллективного иммунитета в лучшем случае лишь к лету 2022 года при условии, что нынешние темпы вакцинации от коронавируса, 20 тысяч инъекций в день, не будут снижаться. Власти хотят, чтобы защита к инфекции была минимум у 80% взрослого населения. Эксперты-ученые, опрошенные нашими журналистами, сходятся во мнении, что затягивать прививочный процесс не стоит, так как повышается вероятность появления новых штаммов COVID-19.

В Британии зарезали петербуржца Леонида Лабошина, который в 2020 году уехал из родного города ради работы программистом в Оксфорде. Родные молодого человека в шоке от произошедшего. Следствие не торопится делиться выводами. По предварительным данным, убийцу уже задержали, им оказался местный житель.