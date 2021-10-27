Пьяная компания на "Сузуки" влетела в светофор в Петеребурге

Пьяная компания на "Сузуки" влетела в светофор и ограждение на перекрестке в Петеребурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге пьяная компания на внедорожнике влетела в светофор. Как рассказали в социальной сети в среду, 27 октября 2021 года, очевидцы, молодые люди на иномарке "Сузуки" не смогли справиться с управлением на пустой дороге и устроили аварию.

- На перекрестке Искровского проспекта и улицы Крыленко компания молодых людей в нетрезвом состоянии влетели в светофор и ограждения, - рассказал свидетель произошедшего.

После аварии молодые люди грустить не стали, вышли из машины и разложили алкогольные напитки вместе с лимонадами для запивки на асфальте и продолжили веселиться. По предварительным данным, пострадавших, кроме светофора и ограждения, больше не было.

Неизвестно, были ли трезв водитель во время аварии. Однако, как честный автомобилист, он остался дожидаться ГИБДД. Сейчас проводится проверка.