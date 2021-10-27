Сыро и тепло будет в Петербурге 27 октября

Тепло и дождливо будет в Петербурге 27 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 27 октября 2021 года, Санкт-Петербург ожидает сырая и теплая погода. Постепенно Северная столица окажется в тылу циклона, из-за чего в городе установится облачная и дождливая погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Влияние на метеорологические условия в Северной столице сохранит циклонический вихрь, однако по мере его продвижения на восток регион окажется в его тыловой части. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, - пояснил синоптик.

Но несмотря на сырость, температура воздуха в городе будет вполне высокой для конца октября. Так, в Петербурге днем ожидается до плюс 7-9 градусов, по Ленинградской области 5-10 градусов тепла. Ветер будет западный 5-10 метров в секунду.

Напомним, что такая сырая погода простоит всю рабочую неделю, а выходные наградят горожан ярким солнцем.