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Происшествия27 октября 2021 8:16

Подпольный алкогольный цех нашли в гаражах на улице Коммуны в Петербурге

Полицейские изъяли около 4 тысяч литров этилового спирта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники экономической полиции ликвидировали подпольный алкогольный цех в Петербурге

Сотрудники экономической полиции ликвидировали подпольный алкогольный цех в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции обнаружили подпольный цех по производству алкоголя. Как рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 27 октября 2021 года точку разлива контрафактного спиртного обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Цех расположился в гаражном кооперативе на улице Коммуны.

- Незаконное производство размещалось в двух гаражах. В ходе обыска оперативники изъяли около 4 тысяч литров этилового спирта, более 500 бутылок готовой продукции, стеклотару, этикетки, поддельные акцизные марки и оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости, - рассказали в полиции.

Однако, пока что самих "бизнесменов" полицейские не задержали. По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжается расследование для поиска организаторов производства.

Полиция накрыла подпольный алкогольный цех в Петербурге
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО