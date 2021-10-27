Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2021 8:59

Пешехода, бегущего за автобусом, сбили в Петербурге

Авария произошла на проспекте Народного Ополчения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бегущего за автобусом пешехода сбили в Петербурге

Бегущего за автобусом пешехода сбили в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге сбили пешехода на проспекте Народного Ополчения. Авария произошла рано утром в среду, 27 октября 2021 года. Об этом в социальной сети рассказали свидетели произошедшего.

- На проспекте Народного Ополчения рядом с домом 223 сбили пешехода, - рассказал очевидец.

Со слов свидетеля, человек спешил на автобус, выскочил на дорогу. Так и оказался под колесами транспорта. Однако не уточняется, сбил ли его тот самый автобус, на который он бежал, либо оказался под колесами автомобиля.

По предварительным данным, человек погиб, это была женщина. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.