Пешехода, бегущего за автобусом, сбили в Петербурге

Бегущего за автобусом пешехода сбили в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге сбили пешехода на проспекте Народного Ополчения. Авария произошла рано утром в среду, 27 октября 2021 года. Об этом в социальной сети рассказали свидетели произошедшего.

- На проспекте Народного Ополчения рядом с домом 223 сбили пешехода, - рассказал очевидец.

Со слов свидетеля, человек спешил на автобус, выскочил на дорогу. Так и оказался под колесами транспорта. Однако не уточняется, сбил ли его тот самый автобус, на который он бежал, либо оказался под колесами автомобиля.

По предварительным данным, человек погиб, это была женщина. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.