Торжественные свадьбы запретили на время нерабочих дней в Петербурге

Торжественные свадьбы запретили на время локдауна в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В связи с введением локдауна в Санкт-Петербурге парам, которые планировали провести пышную свадьбу, придется повременить. Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года ЗАГСы города продолжат работать, но с ограничениями.

- Во время локдауна будут оказываться услуги по регистрации или расторжению брака, регистрации рождения и смерти, - рассказали в комитете по делам и записи актов гражданского состояния.

На время ограничений проведение торжественной регистрации брака, торжественной регистрации рождения, а также празднование юбилеев семейной жизни будет запрещено. При желании, все, кто ранее планировал торжества, могут перенести их на другую дату, чтобы праздник все же состоялся.