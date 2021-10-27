Крупные торговые центры, фуд-корты и ночные клубы закрываются в Ленобласти на время локдауна

Крупные ТЦ закрываются в Денобласти с 30 октября по 7 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупные торговые центры, а также ночные клубы и дискотеки будут закрыты в Ленинградской области на время петербургского локдауна, с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в постановлении губернатора 47 региона, ранее обещавшего закрыть МЕГИ.

- С 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты - только навынос, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Посещение дискотек, ночные клубов и концерты с 30 октября по 7 ноября запрещено, а с 8 ноября возможно лишь по QR-кодам.

Понадобятся QR-код или ПЦР и для похода в кино, цирк, фитнес-клуб, стоматологическую клинику, бассейн или баню. Причем уже с 30 октября.

Такие же требования распространяются и на кафе с ресторанами, но только на те, где нет «ковид-паспорта» предприятия.

Есть и другие ограничения.