QR-коды для посещения кино и фитнес-клубов ввели в Ленобласти с 30 октября

В Ленобласти ввели QR-коды для посещения кино, кафе и бассейнов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Ленинградской области ввело ограничения в связи с нерабочей неделей с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Однако многие из них продолжат работать до отмены. Так, теперь QR-коды потребуются практически везде.

- С 30 октября в Ленинградской области потребуются QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн и баню, - говорится в постановлении правительства региона.

Тоже самое коснется и тех, кто намерен пойти в театр или музей. Однако для посещения также подойдет медицинский отвод от прививки.

А вот дискотеки, ночные клубы и концерты вовсе запретят на время нерабочей недели. Послабление в виде QR-кодов для входа в развлекательные заведения введут с 8 ноября.

И напомним, что теперь в кафе, рестораны и парикмахерские также можно будет попасть только при наличии QR-кода или ПЦР-теста.

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