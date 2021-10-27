QR-коды для посещения кино и фитнес-клубов ввели в Ленобласти с 30 октября

В Ленобласти ввели QR-коды для посещения кино, кафе и бассейнов
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Правительство Ленинградской области ввело ограничения в связи с нерабочей неделей с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Однако многие из них продолжат работать до отмены. Так, теперь QR-коды потребуются практически везде.
- С 30 октября в Ленинградской области потребуются QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн и баню, - говорится в постановлении правительства региона.
Тоже самое коснется и тех, кто намерен пойти в театр или музей. Однако для посещения также подойдет медицинский отвод от прививки.
А вот дискотеки, ночные клубы и концерты вовсе запретят на время нерабочей недели. Послабление в виде QR-кодов для входа в развлекательные заведения введут с 8 ноября.
И напомним, что теперь в кафе, рестораны и парикмахерские также можно будет попасть только при наличии QR-кода или ПЦР-теста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограничения в нерабочие дни в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года: QR-коды и закрытые ТЦ
Рассказываем, какие ограничения в нерабочие дни в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года коснутся местных жителей (подробности)