Кафе и рестораны Ленобласти будут работать по системе QR-кодов с 30 октября

В кафе и рестораны Ленобласти будут пускать по QR-кодам с 30 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общепит в Ленинградской области будет работать по системе QR-кодов уже с 30 октября. Постановление об этом подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Ограничения коснутся тех кафе и ресторанов, персонал которых не прошел вакцинацию, за само заведение не получило так называемый «ковид-паспорт».

- С 30 октября кафе и рестораны в Ленобласти смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не будет распространяется на общепит, который оформил «ковид-паспорт», - сообщает пресс-служба областной администрации.

Точно такое же требование вводится и для парикмахерских.

QR-код или ПЦР, уже без оговорок, с 30 октября потребуется для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн и баню. Есть и другие ограничения.