14-летняя девочка выжила после падения из окна 9-го этажа в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка выжила после падения из окна девятого этажа. Инцидент произошел днем во вторник, 26 октября 2021 года, в доме 1/1 по Петергофскому шоссе. О случившемся в скорую помощь сообщили прохожие, которые увидели, как упала подросток.

- При выезде на место, установлено, что из окна лестничной площадки, расположенной между 8 и 9 этажами выпала 14-летняя школьница. Девочка была жива и бригада скорой помощи доставила ее в детскую больницу №1, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После падения у девочки были закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травмы с повреждением внутренних органов, перелом костей таза, обеих ног, а также острая кровопотеря.

Как именно произошел несчастный случай, сейчас выясняет полиция. Сама девочка опросу пока не подлежит.