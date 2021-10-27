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Общество27 октября 2021 11:14

ТЦ "Мега" под Петербургом закроют с 30 октября по 7 ноября

Такое распоряжение дал губернатор Ленинградской области
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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ТЦ "Мега" закроются на время локдауна в Петербурге

ТЦ "Мега" закроются на время локдауна в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Торговые центры "Мега" под Санкт-Петербургом закроются на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. ТЦ находятся на территории Ленинградской области. А согласно распоряжению губернатора региона Александра Дрозденко, все крупные торговые центры на время локдауна будут закрыты.

- С 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины, - говорится в распоряжении.

Также и фуд-корты в торговых центрах смогут работать только навынос.

Напомним, что с 30 октября в Петербурге вводится система QR-кодов. В первую очередь пропуски понадобятся для посещения театров, цирков, кино, гостиниц и санаторием.