ТЦ "Мега" под Петербургом закроют с 30 октября по 7 ноября

ТЦ "Мега" закроются на время локдауна в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Торговые центры "Мега" под Санкт-Петербургом закроются на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. ТЦ находятся на территории Ленинградской области. А согласно распоряжению губернатора региона Александра Дрозденко, все крупные торговые центры на время локдауна будут закрыты.

- С 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины, - говорится в распоряжении.

Также и фуд-корты в торговых центрах смогут работать только навынос.

Напомним, что с 30 октября в Петербурге вводится система QR-кодов. В первую очередь пропуски понадобятся для посещения театров, цирков, кино, гостиниц и санаторием.