ЗакС утвердил Анатолия Повелия новым вице-губернатором Петербурга

Бывший глава Колпинского района стал новый вице-губернатором Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Бывшего главу Колпинского района Анатолия Повелия назначили на должность вице-губернатора. Он займет место Николая Бондаренко, который стал вице-спикером законодательном собрания. Анатолий Повелий будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства, также он будет отвечать за технику и аттракционы. В ведение Повелия переходят Жилищный комитет, ГАТИ, Комблаг, и Техническая инспекция.

За 41 воздержался 1, против 1

Беглов на заседании лично представил кандидатуру Повелия на заседании и попросил поддержать кандидатуру.

Депутатов Александра Макарова и Александра Ржаненкова отправили на кладбище.

Анатолий Повелий пообещал заняться проблемой реновацией в Московском районе после вступления в должность вице-губернатора. Также, отвечая на вопросы депутатов, он заявил, что «честно скажет очередникам на жилье, сколько им осталось ждать»