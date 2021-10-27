Самолет Петербург-Дубаи экстренно сел в Москве

В Москве экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Дубай Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аэропорту Москвы Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Дубаи. Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 запросил посадку утром в среду, 27 октября 2021 года, из-за неполадки на борту, пишут Риа Новости.

- Пассажирский самолет, следовавший рейсом из Северной столицы в Дубаи совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за того, что на борту сработал датчик разгерметизации пассажирской кабины, - пишет издание со ссылкой на источник.

Сообщается, что приземление прошло благополучно. Ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

На данный момент самолет осматривают для того, чтобы выяснить причину срабатывания датчика. Новое время вылета рейса еще не назначено.