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Общество27 октября 2021 12:00

Минимальную зарплату увеличат в Петербурге в 2022 году

Об этом заявил губернатор Александр Беглов
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Никита НЕСТЕРОВ
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В Петербурге вырастет минимальная зарплата в 2022 году

В Петербурге вырастет минимальная зарплата в 2022 году

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в 2022 году собираются увеличить размер минимальной зарплаты. Об этом 27 октября 2021 года заявил губернатор Александр Беглов на заседании в Законодательном собрании.

- Минимальную зарплату увеличат до 21 500 рублей в 2022 году в Петербурге. Это выше инфляции, - заявил градоначальник.

Отметим, что в Северной столице была установлена минимальная заработная плата в 19 190 рублей, а с 1 октября повысилась до 19 650 рублей.

Кроме того, город собирается выделить 60 миллиардов на поддержку малого и среднего бизнеса в течение трех лет. Также на цифровизацию в Петербурге будет выделено еще 15,5 миллиардов рублей.