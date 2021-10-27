Петербург поднялся на второе место в стране по ежедневному приросту числа зараженных коронавирусом

Петербург снова поднялся на второе место в стране по заболеваемости коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте по стране по ежедневному приросту числа зараженных. По данным оперативного штаба на 27 октября 2021 года в городе выявили еще почти 3 тысячи заболевших. Впереди лишь Москва.

- Накануне в Петербурге за минувшие сутки выявили еще 2913 случаев заражения коронавирусом. При этом число выздоровевших значительно больше - 3221 пациентов. Скончались от инфекции 74 человек, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 694 828 человек, из них выздоровели 631 713 и умерли 23 576 жителей города.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводят локдаун. Практически все места будут закрыты, кроме театров и музеев. Но вход в них будет только при наличии QR-кода.