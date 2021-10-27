На зимней олимпиаде в Пекине от Петербурга выступят 53 спортсмена

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге объявили спортсменов. которые представят город на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. До соревнований остается 100 дней, игры пройдут с 4 по 20 февраля следующего года.

Участникам, которые завоюют золотые медали, власти Северной столицы выплатят по 5 миллионов рублей.

- В этот раз от нас поедет гораздо больше спортсменов. Если в Сочи Петербург представляли только 19 человек. В Пекине разыграют 109 комплектов медалей. Большое количество наград ждет конькобежный спорт - 23 медали, также в биатлоне 11 комплектов, в керлинге и фигурном катании, - рассказал Антон Шантырь, - председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Среди 53 участников зимней олимпиады будет фигуристка Елизавета Туктамышева. Прежде 24-летняя спортсменка не выступала на этих международных соревнованиях.