В Петербурге увеличат коечный фонд для лечения коронавирусных больных

Коечный фонд для лечения больных коронавирусом увеличат в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге собираются увеличивать мощности для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов 27 октября 2021 года на заседании в Законодательном собрании.

- Новую площадку инфекционной больницы имени Боткина планируем построить в южной части города по схеме государственно-частного партнерства, - рассказал градоначальник.

Кроме того, для лечения коронавирусных больных до конца 2021 года будет сдан новый корпус больницы Святого Георгия, где размесится 400 коек. Еще дополнительные мощности обеспечит городская больница №15 на Авангардной улице. В корпусе будет размещено 550 мест для больных, а в случае эпидемии число коек в нем можно будет увеличить до 800.

Напомним, что в Петербурге от коронавируса уже вакцинировано более 1,85 млн человек.