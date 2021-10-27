Ленинградский зоопарк объяснил причину закрытия в нерабочие дни

Ленинградский зоопарк объяснил, почему он закрылся на время локдауна в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградском зоопарке объяснили «КП-Петербург» причину своего закрытия в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября. Напомним, в эти дни в городе вводят локдаун. Но дело в том, что для зоопарка Смольный оставил лазейку – работать можно, но только тем территориям зверинца, что находятся на открытом воздухе. В итоге руководители учреждения все же решили не рисковать здоровьем посетителей и приостановить работу на неделю. Есть и другие причины.

- Именно в закрытых теплых павильонах сейчас находятся все теплолюбивые животные, которые составляют большую часть коллекции зоопарка. Если бы мы продолжили работу, то посетители не смогли бы навестить своих любимцев, это просто трудно осуществить в условиях октября-ноября: людям банально негде будет укрыться в случае дождя и погреться. Это важный нюанс, поскольку территория зоопарка более 7 гектар, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

В общем и целом, в зоопарке надеются, что временной приостановкой работы только поспособствуют тому, что в городе снизится рост заболеваемости коронавирусом. В зверинце выразили надежду, что 8 ноября двери для посетителей все-таки откроют.