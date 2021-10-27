Дефицит мест в детсадах Петербурга ликвидируют за три года

Нехватку мест в детских садах ликвидируют к концу 2024 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нехватку мест в детских садах Петербурга ликвидируют в 2024 году. Об этом, выступая перед депутатами городского Заксобрания с докладом к первому чтению бюджета города на 2022-2024 годы, заявил глава Северной столицы Александр Беглов.

- Темпы строительства образовательных объектов за последние три года - самые высокие в истории города. Но мы намерены их увеличить. В следующие три года планируем ввести 205 школ и детских садов. - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Всего на сферу образования в Петербурге в 2022-2024 годах будет выделено 603,6 миллиарда рублей. Это - самая большая статья среди всех расходов городского бюджета.

При этом дефицит мест в детсадах удастся ликвидировать не к началу, а лишь к концу 2024 года. Так что ждать решения вопроса придется минимум три года.