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Общество27 октября 2021 12:56

Власти Петербурга направят на благоустройство города более 20 млрд рублей

За три года в Северной столице приведут в порядок более 150 парков и скверов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 20 млрд рублей потратят на благоустройство Петербурга

Более 20 млрд рублей потратят на благоустройство Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга собираются потратить более 20 миллиардов рублей на благоустройство города. Об этом 27 октября 2021 года заявил губернатор Александр Беглов на совещании в Законодательном собрании о бюджете на 2022 год и 2023-2024 года.

- Планируется благоустроить более 150 скверов и парков. В них входят Пейзажный парк, парк Авиаторов, Бестужевский сад, набережная реки Карповки, а также многое другое, - пояснил градоначальник.

Также эти деньги пойдут на то, чтобы каждый год благоустраивать более 200 дворов.

Кроме того, порядка 2,5 миллиардов рублей будут потрачены на восстановление и создание новых фонтанов. В первую очередь будут реконструированы фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.