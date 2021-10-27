Власти Петербурга направят на благоустройство города более 20 млрд рублей

Более 20 млрд рублей потратят на благоустройство Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга собираются потратить более 20 миллиардов рублей на благоустройство города. Об этом 27 октября 2021 года заявил губернатор Александр Беглов на совещании в Законодательном собрании о бюджете на 2022 год и 2023-2024 года.

- Планируется благоустроить более 150 скверов и парков. В них входят Пейзажный парк, парк Авиаторов, Бестужевский сад, набережная реки Карповки, а также многое другое, - пояснил градоначальник.

Также эти деньги пойдут на то, чтобы каждый год благоустраивать более 200 дворов.

Кроме того, порядка 2,5 миллиардов рублей будут потрачены на восстановление и создание новых фонтанов. В первую очередь будут реконструированы фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.