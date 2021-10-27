Более пяти тысяч коммунальных квартир расселят в Петербурге за три года

Петербург увеличит финансирование жилищных программ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный в полтора раза увеличит финансирование жилищных программ, для решения насущных проблем жителей Петербурга. В период с 2022 по 2024 годы на эти цели заложена сумма в 96 миллиардов рублей.

- Наша цель – в 2022 году ликвидировать накопившуюся в городе очередь на улучшение жилищных условий по льготным категориям. И в дальнейшем оказывать им содействие в год обращения, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Петербурга.

Новый проект бюджета «предусматривает коренной перелом в решении этого вопроса». Более 20 миллиардов рублей заложено на выплаты многодетным семьям, их получат около пяти тысяч семей. 18 миллиардов направят на выплаты и беспроцентные займы молодым семьям. 1,8 миллиарда рублей выделят на решение квартирных вопросов 30 семей с детьми-инвалидами.

На покупку жилья для детей-сирот потратят 13 миллиардов, а 9,6 миллиарда рублей уйдут на расселение 5146 коммунальных квартир.