За победу на олимпиаде в Пекине спортсмены из Петербурга получат по 5 миллионов рублей

Призовые получат еще и тренеры спортсменов-победителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победителям зимних Олимпийских играх в Пекине, которые представят Санкт-Петербург, выплатят по 5 миллионов рублей. Призовые выделят власти города в дополнения к тем, что получат от страны. Об этом рассказал председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

- Санкт-Петербурга единственный регион, который платит зеркальные призовые спортсмену и тренеру. За олимпийское золото мы платим 5 миллионов рублей, - отметил он.

Напомним, Санкт-Петербург на зимней олимпиаде в Пекине представят 53 спортсмена. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2021 года.