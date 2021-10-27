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Спорт27 октября 2021 13:20

За победу на олимпиаде в Пекине спортсмены из Петербурга получат по 5 миллионов рублей

За награды поборются 53 участница из Северной столицы
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Призовые получат еще и тренеры спортсменов-победителей

Призовые получат еще и тренеры спортсменов-победителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победителям зимних Олимпийских играх в Пекине, которые представят Санкт-Петербург, выплатят по 5 миллионов рублей. Призовые выделят власти города в дополнения к тем, что получат от страны. Об этом рассказал председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

- Санкт-Петербурга единственный регион, который платит зеркальные призовые спортсмену и тренеру. За олимпийское золото мы платим 5 миллионов рублей, - отметил он.

Напомним, Санкт-Петербург на зимней олимпиаде в Пекине представят 53 спортсмена. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2021 года.