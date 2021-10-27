Суточная госпитализация коронавирусных больных превысила 500 человек в Петербурге

Более 500 человек были госпитализированы с коронавирусом в больницы Петербурга за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова выросло число суточных госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 27 октября 2021 года, за минувшие сутки в больницах города оказались еще 528 человек. Днем ранее госпитализированы были 326 пациентов.

- Также выписаны из больниц 476 пациентов. В общей сложности на больничных койках с коронавирусом находятся почти 8 тысяч человек, - говорится в отчете администрации города.

Среди пациентов в больницах в тяжелом состоянии - 716 человек, они помещены в отделения реанимации. Еще 371 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Помимо этого коронавирусом на данным момент болеют еще около 38,3 тысяч человек. Заболевание они переносят дома под наблюдением врачей. Почти все получают бесплатные лекарства.