Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 октября 2021 13:23

Суточная госпитализация коронавирусных больных превысила 500 человек в Петербурге

В больницах находятся почти 8 тысяч пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 500 человек были госпитализированы с коронавирусом в больницы Петербурга за сутки

Более 500 человек были госпитализированы с коронавирусом в больницы Петербурга за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова выросло число суточных госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 27 октября 2021 года, за минувшие сутки в больницах города оказались еще 528 человек. Днем ранее госпитализированы были 326 пациентов.

- Также выписаны из больниц 476 пациентов. В общей сложности на больничных койках с коронавирусом находятся почти 8 тысяч человек, - говорится в отчете администрации города.

Среди пациентов в больницах в тяжелом состоянии - 716 человек, они помещены в отделения реанимации. Еще 371 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Помимо этого коронавирусом на данным момент болеют еще около 38,3 тысяч человек. Заболевание они переносят дома под наблюдением врачей. Почти все получают бесплатные лекарства.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 27 октября 2021 года