Бюджет Петербурга достигнет триллиона рублей, депутаты приняли проект на 2022-2024 годы

Депутаты ЗакСа утвердили проект бюджета на три года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты ЗакСа приняли за основу проект бюджета Петербурга на ближайшие три года, с 2022 по 2024-й. Голосование только что закончилось в Мариинском дворце, «за» бюджет оказалось большинство парламентариев - 43, «против» высказался один, а пятеро - воздержались.

- Утвердить общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга: на 2022 год - в сумме 874,4 миллиарда рублей; на 2023 год - 960,2 миллиарда; на 2024 год - в сумме 1 триллион 33 миллиарда рублей, - говорится в документе.

Но расходы окажутся все равно больше, поэтому все три года будут дефицитными, недобор бюджета составит 43,7 - 4,5 - 30,2 миллиарда по годам соответственно.