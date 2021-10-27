Смольный разъяснил порядок проверки QR-кодов и справок в Петербурге

Смольный разъяснил, как у жителей Петербурга будут проверять QR-коды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 30 октября 2021 года в Санкт-Петербурге вводится система QR-кодов. Теперь практически во все общественные места можно будет попасть только по документу, удостоверяющему иммунизацию человека от коронавируса. Смольный разъяснил порядок проверки QR-кодов, а также справок о метдотводе.

- QR-коды будут проверять не на входе в торговые комплексы, а в самих магазинах силами сотрудников, проверки будут осуществляться выборочно, - пояснили в администрации города.

Кроме того, петербуржцы должны будут вместе с QR-кодом показывать паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Это делается для того, чтобы один кодом не пользовались сразу несколько человек.

Тем же гражданам, кто не получит QR-код, но имеет справку о медотводе, выданную врачебной комиссией медицинской организации, будет достаточно предъявить только ее.