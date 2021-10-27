Навигация по рекам и каналам Петербурга закроется на время локдауна

Движение пассажирского транспорта по рекам и каналам Петербурга закроется на время локдауна Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи с введением локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года закрывается навигация по рекам и каналам города. Речь идет о пассажирской перевозке - корабликах, трамвайчиках и катерах. Об этом сообщили в Смольном.

- На время нерабочих дней в Петербурге запрещается осуществление деятельности в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, - говорится в постановлении правительства.

Возобновится ли движение пассажирских корабликов по рекам Петербурга после локдауна, неизвестно. Ведь уже близятся холода.

Кроме того, вскоре завершится и грузовая навигация по Неве. С 15 ноября прекратится движение по рукавам, а уже с 30 ноября мосты города вовсе перестанут разводить.