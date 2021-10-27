Смольный и ЗакС подписали план совместной работы

Глава ЗакСа Бельский подписал соглашение со Смольным о совместной работе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского Заксобрания Александр Бельский подписали план совместной законодательной работы на 2022 год. Смольный и парламент намерены принять новые нормы в сферах здравоохранения, труда и занятости, налогообложения, малого и среднего бизнеса, культуры и спорта.

- В частности, планируется рассмотреть законопроект о порядке проведения культурно-массовых мероприятий в общественных местах. Речь идет об «уличных музыкантах», которые просили законодательно упорядочить их деятельность, чтобы избежать конфликтных ситуаций, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, важнейшим документом станет новый Генеральный план развития Петербурга. Он, правда, не входит в план совместной работы, но будет представлен осенью 2022 года на утверждение депутатов Закса.

В целом, план совместной работы подписывается уже 16-й год подряд.