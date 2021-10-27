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Авто27 октября 2021 16:41

На КАД полностью перекроют движение с 30 октября

Ограничение коснется участка между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение

На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга полностью перекроют движение между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 27 октября 2021 года. На участке будут проводиться работы по установке металлических опор над проезжей частью и размещением знаков.

- Будет пять раз полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, движение будут перекрывать лишь в ночное время. С 30 на 31 октября в 23:30 – 23:45; 00:45 – 01:00; 02:45 – 03:00 часов. С 1 на 2 ноября в 23:45 – 00:00; 02:45 – 03:00 часов.

Автомобилистов просят заранее продумывать маршруты движения.