На КАД полностью перекроют движение с 30 октября

На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение Фото: Артем КИЛЬКИН

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга полностью перекроют движение между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 27 октября 2021 года. На участке будут проводиться работы по установке металлических опор над проезжей частью и размещением знаков.

- Будет пять раз полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, движение будут перекрывать лишь в ночное время. С 30 на 31 октября в 23:30 – 23:45; 00:45 – 01:00; 02:45 – 03:00 часов. С 1 на 2 ноября в 23:45 – 00:00; 02:45 – 03:00 часов.

Автомобилистов просят заранее продумывать маршруты движения.