Академические рисунки художника Василия Болотного продают в Петербурге за 2 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу академические рисунки художника Василия Болотнова, известного живописца и мастера мозаики 19 века. Каждая работа стоимостью по 2 млн рублей появилась на сайте бесплатных объявлений 25 октября 2021 года.

- Продаю академический рисунок известного художника Василия Болотнова, ученика Владимира Маковского. Оформлял храмы вместе с Васнецовым. На рисунке штамп Императорской Академии Художеств. Рисунок написан в 1891 году, во время обучения в академии,- говорится в описании одной из работ.

На одном из рисунков изображен обнаженный мужчина с копьем, на втором - мужчина с мальчиком, читающие книгу.

Василий Болотный был штатным художником-мозаистом в Академии Художеств. Также профессором мозаичного отделения Высшего художественно-технического института.