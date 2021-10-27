Алкомаркеты не будут закрывать в Петербурге на время локдауна

Алкомаркеты в Петербурге закрывать не будут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Питере - пить. Жители Северной столицы могут расслабиться и выдохнуть: закрывать алкомаркеты, в отличие от Москвы, в городе на Неве не будут. В смольном пояснили, что магазины со спиртным относятся к категории продуктовых, а, следовательно, под запрет во время локдауна не попадают.

- По новым ограничениям, работать во время локдауна могут магазины, где не менее 30 % товаров – продовольствие или товары первой необходимости. Поэтому постановление № 121 не запрещает и не ограничивает работу алкомаркетов, - рассказал «КП-Петербург» источник в Комитете по промышленной политике Смольного.

Другой вопрос, что власти города посоветовали петербуржцам воспринимать нерабочий период с 30 октября по 7 ноября не как локдаун с ограничениями, а как каникулы, которые можно провести с близкими людьми. И заодно вакцинироваться, кто этого еще не сделал.

А вот социальные контакты вне семьи надо свести к минимуму.