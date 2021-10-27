За уборку снега и льда с крыши Эрмитаж заплатит 6 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственный Эрмитаж объявил конкурс на поиск подрядчика, который зимой будет заниматься уборка снега и наледи с крыши музеев. Объявление о поиске работников появилось на сайте госзакупок 20 октября 2021 года.

- Требуется оказание услуг по уборке снега и льда с поверхности крыш зданий Государственного Эрмитажа, - говорится в заявке.

Подрядчику предстоит держать в надлежащем виде и вовремя чистить от снега и сосулек крыши Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Большого Эрмитажа, Эрмитажного театра, Запасного дома Зимнего дворца, а также дворца Меньшикова.

На работы на всю зиму выделено более 6 миллионов рублей. Подрядчик должен будет приступить к выполнению обязанностей с начала снегопадов до 31 марта 2022 года.