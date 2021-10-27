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Общество27 октября 2021 17:15

За уборку снега и льда с крыши Эрмитаж заплатит 6 млн рублей

Музей ищет подрядчика с помощью конкурса на госзакупках
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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За уборку снега и льда с крыши Эрмитаж заплатит 6 млн рублей

За уборку снега и льда с крыши Эрмитаж заплатит 6 млн рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственный Эрмитаж объявил конкурс на поиск подрядчика, который зимой будет заниматься уборка снега и наледи с крыши музеев. Объявление о поиске работников появилось на сайте госзакупок 20 октября 2021 года.

- Требуется оказание услуг по уборке снега и льда с поверхности крыш зданий Государственного Эрмитажа, - говорится в заявке.

Подрядчику предстоит держать в надлежащем виде и вовремя чистить от снега и сосулек крыши Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Большого Эрмитажа, Эрмитажного театра, Запасного дома Зимнего дворца, а также дворца Меньшикова.

На работы на всю зиму выделено более 6 миллионов рублей. Подрядчик должен будет приступить к выполнению обязанностей с начала снегопадов до 31 марта 2022 года.