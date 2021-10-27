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Происшествия27 октября 2021 18:33

Суд продлил арест главному нефрологу Петербурга Земченкову

Его обвиняют в убийстве пропавшей 11 лет назад жены
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд оставил врача под арестом, хотя сам Земченков просился на свободу.

Суд оставил врача под арестом, хотя сам Земченков просился на свободу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд Петербурга продлил содержание под стражей в качестве меры пресечения для бывшего главного нефролога города Александра Земченкова. С апреля 2021 года он находится в Следственном изоляторе по делу об убийстве своей пропавшей жены.

- Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Земченков, его защитники, потерпевшие и их представители просили домашний арест или иную меру, не связанную с лишением свободы. Срок меры - дом 28.01.2022, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что главный нефролог Петербурга был задержан по подозрению в убийстве супруги весной 2021 года, спустя 11 лет после ее загадочного исчезновения. На допросе врач сначала признался в убийстве и расчленении супруги, однако потом изменил показания.

Тело женщины так и не было найдено, а дети Земченкова и родные со стороны пропавшей требуют от следствия доказательств вины самого медика.