Суд отказался отпустить под залог в полмиллиона рублей экс-депутата ЗакСа Петербурга Резника по делу о наркотиках

Экс-депутата Резника оставили под домашним арестом. Фото: ОПС СПб

Третье громкое за день дело рассматривали суды Петербурга. Во всех трех случаях шла речь о продлении меры пресечения: для вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, бывшего главного нефролога Александра Земченкова и экс-депутата ЗакСа Максима Резника. Последний уже четыре месяца сидит под домашним арестом по делу о наркотиках. Это не дало ему участвовать в избирательной кампании и в новый состав городского парламента он не попал.

- Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Максиму Резнику, сроком по 20.04.2022. В залоге в 500 000 рублей отказано, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. - По делу назначено предварительное слушание.

Напомним, что Резника, тогда еще в статусе депутата, задержали летом 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Следствие подозревает, что Резник купил для личного пользования 18 граммов «травки».

За незаконное приобретение запрещенных веществ обвиняемому грозит от небольшого штрафа до трех лет лишения свободы.