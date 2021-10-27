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Общество27 октября 2021 20:26

Родителям петербургских школьников посоветовали не менять их питание на дистанционке

По мнению экспертов, рацион должен быть похожим на тот, что в школьных столовых
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Специалисты также просят родителей не отказывать своим детям во вредностях.

Специалисты также просят родителей не отказывать своим детям во вредностях.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Родителям школьников, которых перевели на дистанционное обучение в Петербурге, порекомендовали проконтролировать их питание. Эксперты советуют взять за основу рацион в образовательных учреждениях, ведь его составляют диетологи и врачи с соблюдением всех норм. Например, каждый день ребенок должен употреблять в пищу не меньше 500 граммов сезонных овощей и фруктов. Также необходимо есть красное мясо, мясо птицы и рыбу.

Об этом рассказали эксперты в области питания в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на пресс-конференции «ПП - питание на пятерку». Гости студии пришли к мнению, что отчасти родители виноваты в том, что дети не едят полезные продукты. И советуют не исключать из рациона правильную еду сразу же, как только ребенок впервые от нее отказался.

– Согласно исследованиям, дети, которым в детстве давали брокколи, в подростковом возрасте отказываются от него, но, став взрослыми, возвращаются к этому продукту, – уверена директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгения Фалькова.

Специалисты также просят родителей не отказывать своим детям во вредностях.

- Конечно, и чипсы, и фастфуд, и сладкая газировка – это вредно. Но в разумных количествах употреблять сахар можно, - считает ведущий специалист отдела технологии, стандартизации и контроля Управления социального питания Ольги Дмитриевой.