Александровская больница закупит жидкий кислород на 25 млн рублей

В больнице подача кислорода осуществляется за счет централизованной системы газоснабжения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Александровская больница в Санкт-Петербурге, которая сейчас принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, 27 октября объявила о поиске поставщика, который будет снабжать учреждения жидким кислородом в 2022 году. На эти цели планируется потратить чуть более 25 миллионов рублей.

- Электронный аукцион состоится 10 ноября. Днем ранее определятся участники тендера, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте государственных закупок.

Добавим, что в больнице подача кислорода осуществляется за счет централизованной системы газоснабжения емкостью девять тонн, а также с помощью мобильного оборудования.

Сейчас кислородная станция работает на 65 процентов от аксиальной мощности. Дефицита нет.