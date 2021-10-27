Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 19:16

Посетитель Эрмитажа, повесивший свой портрет в военной галерее, назвал это шуткой

Тем временем прокуратура проверит розыгрыш молодого человека на предмет оскорбления защитников Отечества
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Прокуратура проверяет, не оскорбил ли память защитников Отечества портрет петербуржца в Эрмитаже. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура проверяет, не оскорбил ли память защитников Отечества портрет петербуржца в Эрмитаже. Фото: СОЦСЕТИ

Посетитель Эрмитажа Кирилл Смородин рассказал «КП-Петербург», зачем он повесил свой портрет в военной галерее. Напомним, лист с фотографией молодого человека сняли смотрительницы, однако этим история не закончилась – музей обратился в прокуратуру с просьбой проверить, не оскорбляют ли действия парня память защитников Отечества.

Кирилл сейчас почистил свои соцсети, удалив часть своих фотографий и все публикации про портрет в Эрмитаже. Молодой человек не хочет публичности и не в восторге от новостей.

- Я решил, что не буду комментировать эту информацию публично. Это была просто безобидная шутка, - ответил «Комсомолке» Смородин.