Посетитель Эрмитажа, повесивший свой портрет в военной галерее, назвал это шуткой

Прокуратура проверяет, не оскорбил ли память защитников Отечества портрет петербуржца в Эрмитаже. Фото: СОЦСЕТИ

Посетитель Эрмитажа Кирилл Смородин рассказал «КП-Петербург», зачем он повесил свой портрет в военной галерее. Напомним, лист с фотографией молодого человека сняли смотрительницы, однако этим история не закончилась – музей обратился в прокуратуру с просьбой проверить, не оскорбляют ли действия парня память защитников Отечества.

Кирилл сейчас почистил свои соцсети, удалив часть своих фотографий и все публикации про портрет в Эрмитаже. Молодой человек не хочет публичности и не в восторге от новостей.

- Я решил, что не буду комментировать эту информацию публично. Это была просто безобидная шутка, - ответил «Комсомолке» Смородин.