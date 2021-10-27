Царскосельские статуи в Пушкине укутали в «зимние одежды»

Фото: vk.com/tsarskoe_selo_museum

Античные статуи в музее-заповеднике «Царское Село» в Пушкине одели в «зимнюю одежду». Так называют специальные футляры для скульптур, которые позволят пережить им холода. Сотрудники музея уже укрыли фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе, мраморный фонтан в Собственном садике Екатерининского парка.

– Этой осенью мы повторяем прошлогоднее новшество, которое всем пришлось по душе. Венецианскую скульптуру на Эрмитажной аллее снова укрываем в футляры с соответствующим изображением, и скульптура до весны останется с нами на фотографиях. А посетители Екатерининского парка будут знать – что находится внутри, – говорит хранитель скульптуры Наталья Лансере.

Укрыть в одежду собираются более 60 фигур в ближайшее время. Например, Венецианскую мраморную скульптуру на Эрмитажной аллее укутываем еще и в холстину. Материал хорошо впитывает влагу, защищая от нее мрамор.

В «Царском Селе» отметили, что вход в музей с 25 октября и до следующей весны - бесплатный.