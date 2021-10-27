Проблема с неэффективной интеграцией мигрантов в общество несет серьезные риски Петербургу

Мигранты уже сейчас составляют заметную часть общества в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге существует серьезная проблема с интеграцией мигрантов в общество. Так считают социологи, которые видят существенные риски для города, весомую часть которого уже сейчас составляют приезжие.

- На начало 2020 года в Петербурге жили от 700 тысяч до двух миллионов приезжих из СНГ. Хотя сейчас из-за пандемии многие уехали и на родину или в Европу, - рассказала «КП-Петербург» доцент СПбГУ, член Совета по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга Ольга Безрукова. - Неэффективная интеграция приезжих в общество несет существенные риски и этим надо серьезно заниматься. Работа идет, но все же недостаточная.

По словам экспертов, напряженность существует из-за того, что мигранты не всегда живут легально. Они боятся пользоваться помощью врачей, а рожая, иногда оставляют детей в роддоме, так как не могут их содержать - доходы не позволяют. Другой вопрос - отношение местных жителей к приезжим. Дети последних идут в школу и там сталкиваются с неприятием из-за плохого русского языка или особенностей воспитания - культура разная. А дети могут быть очень жестокими.

- Есть случаи, что родители возили детей в центр города, так как на окраинах их не принимали в школы, - отмечает социолог.

Чтобы не нагнетать напряженность, властям необходимо усиливать работу по культурной интеграции мигрантов в общество, одновременно увеличивая количество социальных объектов, чтобы школ и детсадов хватало на всех, и петербуржцы не считали, что приезжие занимают их места.

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