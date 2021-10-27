Рэпер Энди Картрайт в переписке перед смертью рассказал, что жена поставила ему укол

"Комсомолка" публикует переписку рэпера Энди Картрайта, которую он вел с другом незадолго до смерти. Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Петербург» публикует фотографии переписки Энди Картрайта, которую он вел за пару часов до его смерти. Рэпер общался со своим товарищем через «Вконтакте». Там он пишет, что жена Марина Кохал поставила ему некий укол. Следом друзья договариваются о встречи, чтобы «бахнуть» пенного. Что было далее - знает вся Россия, мужчину нашли расчлененным, обвинение предъявили жене.

Напомним, адвокат семьи расчлененного музыканта Антон Кобит еще год назад рассказывал «Комсомолке» о найденном следе от укола на ладони Картрайта. Тогда защитник выдвинул версию, что супруга ввела ему токсическое вещество. Следствие тоже считает, что жена сделала Энди укол медицинским препаратом, из-за которого он впал в медикаментозную кому.

Первая часть переписки. Фото: предоставлено "КП"

Вторая часть. Фото: предоставлено "КП"

- Это переписка Александра перед смертью. Она опровергает показания Кохал. Он собирался встретиться с другом. И написал ему, что она укол поставила. Это еще пишет Александр. А в 15:30 якобы она его обнаружила мертвым, – рассказал «Комсомолке» Антон Кобит. – Ее виновность подтверждается не только этой перепиской, а совокупностью собранных по делу доказательств. И ее виновность не должна зависеть от проявленной ею фантазии по сокрытию следов преступления, и она должна понести наказание.

Как говорит Кобит, под домашний арест Марину Кохал отправили из СИЗО лишь из-за волокиты следствия.

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