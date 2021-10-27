График работы автобусов в Петербурге изменится на время нерабочих дней

Пригородные и городские автобусы Петербурга изменят режим работы в нерабочие дни. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Пассажиравтотранс» рассказал об изменении в графике работы автобусов в Петербурге во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Метаморфозы коснулись как городского, так и пригородного транспорта. В частности, маршрут №115 между Металлостроем и станцией метро «Рыбацкое» на этот период не будет работать совсем. Другие же изменения не столь существенны.

- В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года автобусы «Пассажиравтотранса» курсируют в следующем режиме: 30.10.2021 – по графикам субботы. C 31.10.2021 по 07.11.2021 – по графикам воскресенья. С 01.11.2021 по 03.11.2021 – маршруты № 81, № 142, № 162 работают по графикам будних дней, - сообщается на сайте перевозчика.

Добавим, что «Комсомолка» рассказывала в отдельном материале про изменения в работе всего общественного транспорта в Петербурге на время локдауна. Льготные проездные, например, блокировать точно не будут.

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