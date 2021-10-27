В Петербурге кроме QR-кодов будут принимать бумажные сертификаты о вакцинации

В Петербурге кроме QR-кодов на входе в общественные места будут принимать бумажные сертификаты о вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге кроме QR-кодов на входе в общественные места будут принимать бумажные сертификаты о вакцинации. Об этом в среду, 27 октября, рассказал на совещании по вопросам коронавирусных ограничений первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

- В ближайшее время этот вопрос решится, - заверил Александр Ситов. – Сейчас мы разрабатываем особый механизм для лиц старше 65 лет – мы понимаем, что у них, зачастую, нет ни аккаунта на портале «Госуслуги», ни возможности его получить.

Также будет разработан аналогичный механизм для иностранцев, привитых вакциной «Спутник Лайт».

Окончательное решение, объяснил Александр Ситов, будет принято в ближайшее время. Конкретный механизм получения и проверки бумажных сертификатов о вакцинации опубликуют дополнительно.