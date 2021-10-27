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Общество27 октября 2021 19:53

В Петербурге кроме QR-кодов будут принимать бумажные сертификаты о вакцинации

В Смольном заверяют, что вопрос решится «в ближайшее время»
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Петербурге кроме QR-кодов на входе в общественные места будут принимать бумажные сертификаты о вакцинации.

В Петербурге кроме QR-кодов на входе в общественные места будут принимать бумажные сертификаты о вакцинации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге кроме QR-кодов на входе в общественные места будут принимать бумажные сертификаты о вакцинации. Об этом в среду, 27 октября, рассказал на совещании по вопросам коронавирусных ограничений первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

- В ближайшее время этот вопрос решится, - заверил Александр Ситов. – Сейчас мы разрабатываем особый механизм для лиц старше 65 лет – мы понимаем, что у них, зачастую, нет ни аккаунта на портале «Госуслуги», ни возможности его получить.

Также будет разработан аналогичный механизм для иностранцев, привитых вакциной «Спутник Лайт».

Окончательное решение, объяснил Александр Ситов, будет принято в ближайшее время. Конкретный механизм получения и проверки бумажных сертификатов о вакцинации опубликуют дополнительно.