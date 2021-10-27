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Происшествия27 октября 2021 20:08

Депутата из Приозерска отправили в СИЗО по делу о крупном мошенничестве

Уголовное дело связано с хищением 11 млн рублей с муниципальных счетов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти арестовал муниципального депутата по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В Ленобласти арестовал муниципального депутата по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти отправили в СИЗО депутата из Приозерского района по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Напомним, мужчину задержали в рамках расследования другого громкого дела – хищении 11 млн рублей со счетов муниципального предприятия, там «набедокурили» при исполнении контрактов в сфере ЖКХ. По версии СК, в преступной схеме участвовала действующая замглавы районной администрации. Вот только суд освободил ее за неимением доказательств, а бывшего коллегу женщины все же арестовали.

И вот, распутывание клубка интриг привело следствие к члену совета муниципальных депутатов Приозерского района.

- По ходатайству следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Народному избраннику грозит до 10 лет колонии.