Депутата из Приозерска отправили в СИЗО по делу о крупном мошенничестве

В Ленобласти арестовал муниципального депутата по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти отправили в СИЗО депутата из Приозерского района по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Напомним, мужчину задержали в рамках расследования другого громкого дела – хищении 11 млн рублей со счетов муниципального предприятия, там «набедокурили» при исполнении контрактов в сфере ЖКХ. По версии СК, в преступной схеме участвовала действующая замглавы районной администрации. Вот только суд освободил ее за неимением доказательств, а бывшего коллегу женщины все же арестовали.

И вот, распутывание клубка интриг привело следствие к члену совета муниципальных депутатов Приозерского района.

- По ходатайству следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Народному избраннику грозит до 10 лет колонии.