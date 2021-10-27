В Смольном рассказали, как вернуть деньги за билеты на спектакли и концерты, отмененные из-за локдауна в Петербурге

Вернуть деньги за билеты можно, обратившись в билетное агентство или напрямую в учреждение, где он покупался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый локдаун поставил под угрозу участие петербуржцев в культурных мероприятиях: посещение музеев, спектаклей и концертов. В свете этого в Смольном еще раз объяснили жителям и гостям Северной столицы порядок возврата билетов, оказавшихся невостребованными.

- Правила возврата билетов остаются ровно те же, что действовали во время покупки, они утверждены правительством России, - рассказал в среду, 27 октября, первый заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Федор Болтин. - Гражданин обращается в администрацию билетного оператора либо непосредственно в театр или музей, где был приобретен билет. Есть определенные условия – когда билет сдается, за сколько дней, и какой процент удерживается из его стоимости. Но сейчас у нас большинство организаций приняли решение о возврате 100 % стоимости билета.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о том, с какими проблемами сталкиваются петербуржцы, желающие вернуть билет на отмененный концерт.

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