Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 20:22

В Смольном рассказали, как вернуть деньги за билеты на спектакли и концерты, отмененные из-за локдауна в Петербурге

О правилах возврата напомнил первый заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вернуть деньги за билеты можно, обратившись в билетное агентство или напрямую в учреждение, где он покупался.

Вернуть деньги за билеты можно, обратившись в билетное агентство или напрямую в учреждение, где он покупался.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый локдаун поставил под угрозу участие петербуржцев в культурных мероприятиях: посещение музеев, спектаклей и концертов. В свете этого в Смольном еще раз объяснили жителям и гостям Северной столицы порядок возврата билетов, оказавшихся невостребованными.

- Правила возврата билетов остаются ровно те же, что действовали во время покупки, они утверждены правительством России, - рассказал в среду, 27 октября, первый заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Федор Болтин. - Гражданин обращается в администрацию билетного оператора либо непосредственно в театр или музей, где был приобретен билет. Есть определенные условия – когда билет сдается, за сколько дней, и какой процент удерживается из его стоимости. Но сейчас у нас большинство организаций приняли решение о возврате 100 % стоимости билета.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о том, с какими проблемами сталкиваются петербуржцы, желающие вернуть билет на отмененный концерт.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: